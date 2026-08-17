Bahçeli’den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Kapalı kapılar ardında pazarlık yok

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen son aşamayı Türkgün Gazetesi'ne değerlendirdi.

Milletin büyük çoğunluğunun terörün tamamen gündemden çıkmasını istediğini kaydeden Bahçeli, Anadolu irfanının gücü ve devlet aklıyla sürecin nihayete ereceğini belirtti.

Bahçeli, "Milletimizin kahir ekseriyeti 'terörsüz Türkiye'nin yanında duruyor. Terörün bütün unsur ve handikaplarıyla gündemimizden tamamen çıkmasını istiyor. Terörün zehirli havasının siyasi iklimimizden temizlenmesini, ayrılık otlarının güven ve huzur toprağımızdan sökülüp atılmasını diliyor. 'Terörsüz Türkiye', bir devlet politikası, Türk siyasetinin başarısı, inşallah da topyekûn milletimizin eseri olacaktır" dedi.

"Yasal düzenleme kesinlikle bir af niteliği taşımıyor"

Bahçeli, süreçte şehit ve gaziler ile ailelerinin hatıralarına en küçük bir leke sürdürülmediğinin altını çizdi. Gizli kapaklı bir pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayan Bahçeli, yasal düzenlemenin kesinlikle bir af niteliği taşımadığını belirtti.

Bahçeli, "PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bundan sonraki süreçte diğer adımların da atılması, ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemelerin yapılması çok önemli" diye konuştu.

"Provokasyonlara karşı dikkatli olmalıyız"

Terörle birlikte şiddet ve bölücülüğün reddedildiği bir zihinsel dönüşüme zemin hazırlamak istediklerini ifade eden Bahçeli, her türlü kirli oyuna karşı gerekli önlemlerin alınacağını söyledi, sabotaj ve provokasyon uyarısında bulundu

Bahçeli, "Provokasyonlara karşı milleti duyarlı olmaya davet ediyorum. Süreci çarpıtmak isteyenlere fırsat vermeyecek, emperyalizmin taşeronlarının kışkırtıcı hamlelerine, onların içerideki sözcülerine imkân tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2053 hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi "Lider Ülke" ve "Süper Güç" hâline getirme amacını yineleyerek, egemenliğin güçlendirilmesi ve tehditlerin bertaraf edilmesi gerektiğini vurguladı.