Bahçeli'den yasa teklifi sorusuna dikkat çeken yanıt: 18 saat dinleyeceksiniz

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TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak anılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni ele almak üzere saat 11.00'de çalışmalarına başladı.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan teklif, 8 Ağustos Cumartesi günü TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelere katılmak üzere Meclis’e geldi. Bahçeli’ye, bazı partilerde yasa teklifine ilişkin “kafa karışıklığı” yaşandığı yönünde bir soru yöneltildi. Bahçeli, soruya “18 saat dinleyeceksiniz.” yanıtını verdi.