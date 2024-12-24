Bahçelievler'de 3 katlı binada korkutan yangın: Çok sayıda ekip bölgede
Bahçelievler Yenibosna Doğu Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı bir işyerinde yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
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Bahçelievler Yenibosna Doğu Sanayi sitesinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple 3 katlı bir işyerinde yangın başladı.
Ekipler yangına müdahale ediyor
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.
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