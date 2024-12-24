Bahçelievler'de 3 katlı binada korkutan yangın: Çok sayıda ekip bölgede

Bahçelievler Yenibosna Doğu Sanayi sitesinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple 3 katlı bir işyerinde yangın başladı.

Ekipler yangına müdahale ediyor

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.