  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?
Takip Et

Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de çöken binada ölen, yaralanan ya da enkaz altında bulunan kimsenin olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bahçelievler’de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?
Takip Et

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina sebebi bilinmeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalan yok

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.”

Bir ilde daha ekmeğe zam kararı alındıBir ilde daha ekmeğe zam kararı alındıEkonomi

 

Konut sektörü alarm veriyor! Ev sahipliği oranı düştü, kiralıkta sorunu büyüyorKonut sektörü alarm veriyor! Ev sahipliği oranı düştü, kiralıkta sorunu büyüyorEkonomi

 

İşte bölge bölge hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısıİşte bölge bölge hava durumu tahminleri: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısıGündem

 

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Haziran 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Haziran 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 