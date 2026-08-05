Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 4 katlı binada çökme meydana geldi.
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Kocasinan Mahallesi'nde daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Bölgede bulunan vatandaşlardan binanın daha önce tahliye edildiği bilgisini alan ekiplerin binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.