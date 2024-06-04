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Bahçelievler'de 4 katlı bina kısmen çöktü: 11 daireli bina tahliye edildi

İstanbul, Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın balkonunda saat sabaha karşı 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi. Bina tahliye edildi, ekiplerin çalışması sürüyor.

Haber Merkezi
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Bahçelievler'de 4 katlı bina kısmen çöktü: 11 daireli bina tahliye edildi
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Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.

Çökme sonrası bölgeye gelen zabıta ekipleri binayı boşalttı.

Riskli binanın sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. İçerisinde 11 daire olan ve yıkılma tehlikesi bulunan bina tamamen boşaltıldı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması ise devam ediyor.

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