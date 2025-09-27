  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bahçelievler’de oto tamirhanesinde patlama
Takip Et

Bahçelievler’de oto tamirhanesinde patlama

Bahçelievler’de bir oto tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bahçelievler’de oto tamirhanesinde patlama
Takip Et

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Alevlerin yükselmesiyle dükkan içerisinde bulunan boyalar patlarken, 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'nde 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki otomobil kaporta ve boya dükkanı bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle dükkanın içinde yer alan boyalar patladı. Patlamalar nedeniyle çevredekiler panik yaşarken alevler dükkanı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken dükkanın içinde bulunan bir araç hasar gördü. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, dükkan sahibine ise ulaşılamadı.
İş yerinde maddi hasar meydana gelmesine neden olan yangına ilişkin ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Diyarbakır’da konuşması sırasında fenalaşan yazar Beşikçi beyin kanaması geçirdi
Konuşması sırasında fenalaşan yazar Beşikçi beyin kanaması geçirdi
Güllü'nün 1 hafta önceki hastane görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken detay
Güllü'nün 1 hafta önceki hastane görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken detay
Kars'ta deprem: AFAD duyurdu
Kars'ta deprem: AFAD duyurdu
İmamoğlu: Milletimiz bir Melih Gökçek’e bir de Mansur Yavaş’a bakıyor ve yargıyı siyasete alet edenlerin maksadını görüyor
İmamoğlu: Milletimiz bir Melih Gökçek’e bir Mansur Yavaş’a bakıyor ve asıl maksadı anlıyor
Balkondan düşmüştü! Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı
Balkondan düşmüştü! Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesi ortaya çıktı