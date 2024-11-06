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Bahçelievler'de özel okulda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bahçelievler'de bir özel okulda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Bahçelievler'de özel okulda çıkan yangın söndürüldü
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Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, çocuklarını merak eden veliler okula geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binanın dış cephesinden kopan parçaların Basın Ekspres Yolu'na düşmesi nedeniyle trafikte yoğunluğu oluştu.

Yangın söndürüldü

İtfaiye ekipleri, binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü.

Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.

 

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