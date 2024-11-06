Bahçelievler'de özel okulda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Bahçelievler'de bir özel okulda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi, çocuklarını merak eden veliler okula geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binanın dış cephesinden kopan parçaların Basın Ekspres Yolu'na düşmesi nedeniyle trafikte yoğunluğu oluştu.
Yangın söndürüldü
İtfaiye ekipleri, binanın iç kısmına da sirayet eden yangını söndürdü.
Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.