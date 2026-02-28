Bahçelievler'de uyuşturucu satan şüpheliler ateş açtı: 1 jandarma yaralandı

Olay, saat 22:00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Metin Sokak’ta meydana geldi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüphelinin Bahçelievler'de olduğunu tespit edildi.

Operasyon kapsamında çevrede konumlanan JASAT ekiplerini gören şüpheliler, jandarmaya silahla ateş açtı. Çıkan silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B.B. kolundan yaralandı. Şüpheliler, 34 PT 598 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı. Yaralanan jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, otomobili takibi sonrası şüphelilerden H.K ve O.I gözaltına alınırken, kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bakirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı tahkikatta; uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslarla, gizli soruşturmacı aracılığında Bahçelievler ilçesinde 27 Şubat'ta temas gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada J.Uzm.Çvş. B. B. kolundan yaralanmıştır. Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında 'Görevli memura mukavemet', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Gürlek'ten yaralanan jandarmaya geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görev başındaki kamu görevlisine silah çekenlerin adalet önünde hesap vereceğini belirtti. Gürlek, "İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu esnasında kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır. Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir. Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor; Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakârlıkları için yürekten tebrik ediyorum. ifadelerini kullandı.