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Bahçeli'nin açıklamasına DEM Parti'den destek: Biz de inanıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Türkler ve Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır" sözlerine DEM Parti'den destek açıklaması geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Biz de buna inanıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Bahçeli'nin açıklamasına DEM Parti'den destek: Biz de inanıyoruz
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkler ve Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır" açıklamasına destek verdi. Bakırhan, MHP lideri Bahçeli ve parti yöneticilerinin çağrısının altında, çözülemeyen Kürt sorununun yattığını belirterek, "Bu kriz ve kaostan çıkışın en temel yolu, Kürt meselesinin demokratik çözümlerle ele alınmasıdır," ifadelerini kullandı.

"Bu kriz kaostan çıkışın yolu"

Bakırhan, Bahçeli ve MHP yöneticilerinin çağrısının arka planında çözülemeyen Kürt sorununun bulunduğunu vurguladı. "Bu kriz ve kaostan çıkışın en önemli yolu, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesidir," diyen Bakırhan, Kürt ve Türklerin birbirlerinin hak ve hukukuna saygı duymasının gerekliliğine inandıklarını belirtti.

Bakırhan ayrıca, Kürt ve Türk halklarının tarih boyunca önemli işbirliklerine imza attıklarını hatırlatarak, bu tarihsel dostluğun yeniden demokratik bir anlayış çerçevesinde güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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