Bahçeli'nin açıklamasının ardından DEM Parti'den olağanüstü toplantı

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından olağanüstü toplandı.

DEM Parti MYK, bugün saat 15:00'te olağanüstü toplandı.

MYK toplantısında; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin Meclis grup toplantısındaki açıklamaları değerlendirilecek.

Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında, terörist başı Öcalan'a çağrıda bulunarak, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.

DEM'den cevap gecikmedi

Bahçeli'nin sözleri kısa sürede büyük yankı bulurken, DEM Parti Eşgenel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısındaki açıklamasında söz konusu çağrıya şu sözlerle yanıt verdi: "AKP'nin dış politikası iflas etti. Kürt sorunun çözüm yolu bellidir. Ortadoğu ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan sayın Abdullah Öcalan'dır. Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın."