  3. Bahçeli'nin boks eldivenli pozu gündeme oturdu
Bahçeli'nin boks eldivenli pozu gündeme oturdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve Dünya Boks Şampiyonu Avni Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında çekilen Bahçeli'nin üzerinde 3 hilal bulunan boks eldivenli pozu ise gündeme oturdu. Sosyal medyada Bahçeli'nin boks eldiveni giydiği kare defalarca paryaşıldı.

 Dünya Boks Şampiyonu Avni Yıldırım, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ile birlikte bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamıda ziyaret etti.

Paylaşım Yönter'den geldi

Dikkat çeken kare MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi. Yönter, paylaşımında, “Dünya Boks Şampiyonumuz Avni Yıldırım kardeşimle Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.Bahçeli'nin boks eldivenli pozu gündeme oturdu - Resim : 1

