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DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için saat 14.00'de Adalet Bakanlığı'na yazılı bir başvuru yapacak.

Haber Merkezi
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DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruyor
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MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak; İmralı çağrısını yineledi ve "İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Saat 14:00'de Adalet Bakanlığı'na başvuracak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısına yanıt verdi. Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkanları olarak Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşme talebiyle saat 14:00’te bakanlığa başvuru yapacaklarını açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamada bulundu

Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "MHP her sözünün arkasında. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" sözlerine yanıt verdi.

Bakırhan yaptığı açıklamada, "Bugün de konuşuldu bizden önce MHP grubunda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay eşbaşkanımızla birlikte İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız" dedi.

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