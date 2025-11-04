Bahçeli'nin Demirtaş çağrısına DEM Parti'den ilk değerlendirme: Geç kalınmış ama önemli bir açıklama

AİHM’in Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararının kesinleşmesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Hukuki yollardan sonuca ulaşılmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” açıklamasına DEM Parti’den ilk yanıt geldi.

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü ve eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl, geç ama önemli bir açıklama olduğunu ifade etti.

İlke TV'ye konuk olan Sevda Çelik Özbingöl şunları dile getirdi:

"Kobani yargılamasını hepiniz en başından beri çok yakinen ayrıntılarıyla beraber izlediniz. Süreç hukuki boyutundan öte siyasi boyutu ön plana çıkan ve yargının siyasallaştığı eleştirileri eşliğinde çok ciddi hak ihlalleri, çok büyük yargı skandalı diyebileceğimiz mağduriyetlerle beraber ki bugün itibariyle de 9'uncu yılını bulan bir tutukluluk mağduriyetiyle de bu aşamaya geldi.

Bugün elbette ki bu noktada siyasetçilerin hem ülkemizin içerisinde bulunduğu politik, siyasi süreçle bağlantılı olarak demokratik beklentiler temelinde haksız siyasi tutsaklarımız arasında yer alan bir önceki dönem eş genel başkanlarımızın da İnsan Hakları Mahkemesi yargılamaları çerçevesinde tespiti yapılan hak ihlalleri doğrultusunda serbest bırakılmaları yönündeki söylemlerini biz geç kalmış ama önemli olduğunu düşündüğümüz söylemler olarak değerlendiriyoruz.

Elbette ki mağduriyetler büyük. Yaşam hakkından sonra en önemli hakların başında özgürlük hakkı gelmekte."