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Bahçeli’nin hayatı kitap oluyor

MHP lideri Bahçeli’nin hayatı "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" adıyla kitaplaştırılıyor.

Haber Merkezi
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Bahçeli’nin hayatı kitap oluyor
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatı "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" adıyla kitaplaşıyor.

MHP, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Devlet Bahçeli’nin hayatının kitap olacağını açıkladı. Paylaşımda Bahçeli'nin "Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem." sözleri eşliğinde kitabın tanıtımı yapıldı.

 

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