Bahçeli'nin hedefinde 'Can Atalay, İnci Taneleri, Güldür Güldür vardı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AYM, Güldür Güldür ekibi ve Dilber karakteri üzerinden İnci Taneleri dizisini hedef aldı. Bahçeli ayrıca 31 Ocak'ta İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksiciyi öldüren zanlının yurttaşlıktan çıkarılmasını istedi.

Bahçeli, 31 Mayıs yerel seçimleri kapsamında Manisa'da konuştu.

Konuşmasında Güldür Güldür ekibi ile İnci Taneleri dizisini hedef alan Bahçeli, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında ise Anayasa Mahkemesi'ne yüklendi.

"Asıl tahrikçi AYM'dir"

Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü meclis oturumunda yaşanan protestoların "demokratik bir hak" olmadığını öne süren Bahçeli, "Kriz ve kutuplaşmanın asıl mimarı, asıl tahrikçisi Türkiye'nin karşısındaki mihrak olan AYM'dir" dedi.

İnci Taneleri dizisine yüklendi

Bahçeli'nin hedefinde "İnci Taneleri" dizisi de vardı. Bahçeli, İnci Taneleri dizisinin, Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderildiği dönemde yayınlanmasının da komplo olduğunu savunarak, "Astronot Alper Gezeravcı kardeşimizin uzaya gittiği, Türkiye’nin başını yükseklere çevirdiği şu dönemde bir dizi-film vasıtasıyla ‘Dilber’ karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibarıyla manidar bir komplo emaresi taşımaktadır." dedi.

Güldür Güldür Show'u da hedef aldı

Bahçeli, RTÜK'ün inceleme başlattığı Güldür Güldür Show'u isim vermeden "Bir mizah programında rol alan soytarıların gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, çok dikkat çekici provokasyonlardır ve kaynak üssü dışarıdadır." sözleriyle hedef aldı.

"Vatandaşlıktan çıkarılmalıdır"

31 Ocak'ta İzmir'in Gaziemir ilçesinde taksiciyi öldüren zanlının vatandaşlıktan çıkarılmasını isteyen Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçağın vatandaşlıktan çıkartılması, hayatı boyunca rezil ve rüsva bir şekilde yaşaması adaletin mecburiyetidir." ifadelerini kullandı.