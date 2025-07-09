Bahçeli'nin "İmamoğlu davası canlı yayınlansın" mesajına Erdoğan'dan destek: Gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin konuştu.

"Gayet güzel bir takdirdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin, “Bahçeli dün konuşmasında İmamoğlu davasının TRT'de yayınlanmasına destek verdi siz ne söylersiniz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah diyelim.”

Bahçeli ne dedi?

MH Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Duruşmalar TRT’de canlı yayınlansın” talebine destek verdi.

Bahçeli, “CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu konuda ısrarlıdır ve milletimiz her şeyin takip edilmesinden yanaysa, bu beklentinin makul ve meşru şekilde değerlendirilerek ak koyun ile kara koyunun mahşeri vicdan önünde ayrıştırılması ve teşhir edilmesini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı: Takdir TBMM'nindir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeli’nin açıklamalarının ardından ilk kez bugün AK Parti Meclis Grup Toplantısı öncesi konuştu. Bakan Tunç, Bahçeli'nin, CHP'nin "İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" çağrısına verdiği desteğe ilişkin "Görüş birliği sağlanırsa takdir TBMM'nin" dedi.