Bahçeli'nin "İmralı'nın statüsü" çıkışı, Ankara kulislerinde nasıl karşılandı?

İktidar kanadında ise Bahçeli'nin, Öcalan'ın çağrılarına tam uymadığı iddiasıyla terör örgütü PKK ve DEM Parti'ye mesaj verdiği yorumları yapıldı.

MHP: Tartışılsın

Bahçeli'nin "statü" çıkışına yönelik MHP içinde yapılan ilk yorum, "örgüte" ve DEM Parti'ye dönük bir mesaj olduğu yönündeydi.

Bazı MHP kaynakları, Öcalan'ın çağrılarının terör örgütü PKK ve DEM Parti tarafından yeterince dikkate alınmadığını savundu.

Kaynaklar, teröristbaşı Öcalan'ın dışarı çıkmak değil, İmralı'daki iletişim olanaklarının artırılmasını istediğini, böylece örgüt üzerinde daha etkili olacağı inancında olduğunu aktardılar.

MHP kulislerinde Bahçeli'nin bu çıkışının zamanlaması ve "tartışılmasının" süreç açısından yararlı olacağı düşünülüyor.

AK Parti: Örgüt ve DEM Partiye mesaj

İktidar partisi kulislerinde ise ilk yorumlar Bahçeli'nin bu çıkışının "Umut hakkı" çağrısının devamı olduğu yönünde oldu.

Bir AK Parti kurmayı örgütün silah bırakmayı ağırdan aldığını, DEM Parti'nin de Öcalan'ın çağrılarının gereğini yeterince yerine getiremediğini savundu.

Kurmay, "Bu süreçte Öcalan'ın terörün, şiddetin son bulması için daha önemli insiyatifler alması isteniyorsa, iletişim kanallarının açılmasını kastetmiş olabilir" yorumunu yaptı.

Öcalan'ın, silahların "zihinde de bırakılması" çağısının örgütte karşılık bulmadığını savunan AK Parti kurmayı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Parti olarak henüz statü konusunu oturmuş konuşmuş değiliz. O nedenle şu adım atılacak, bu yapılacak diyemeyiz. Ama bana göre burada hem DEM Parti hem örgüte mesaj veriyor Bahçeli.

"Hem Kandil hem de DEM Parti Öcalan'ın iradesini ve İmralı adresini işaret ediyordu. Öcalan iradesini ortaya koydu süreç konusunda.

"Ancak zaafiyet söz konusu. Öcalan'ın iradesi ve söylemiyle uyumlu hareket edilmesi söz konusu değil. Öcalan'ın iradesi ve söylemi güçlendirilmedi.

"Dolayısıyla da Sayın Bahçeli örgüt ve partiyi işaret ederek Öcalan'ın statü sorununu dile getirdi."

AK Parti kaynakları yasal adımlar için örgütün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" ön koşulunun yerine getirilmesi gerektiğini, öncesinde herhangi bir yasal adım beklenmemesi gerektiğini ifade ediyorlar.

DEM Parti: İmralı'daki koşullar düzeltilsin

Teröristbaşı Öcalan'ı "baş müzakereci" olarak nitelendiren DEM Parti, Bahçeli'nin statü tartışmasını açmasından memnun.

Öcalan'ın, büyük risk alarak silah bırakma ve fesih çağrısı yaptığını söyleyen DEM Parti kaynakları, örgütle iletişim kanallarının açılması halinde, bu çağrıların hayata geçmesinin daha kolay olacağını vurguluyor.