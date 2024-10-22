Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına DEM Parti'den yanıt!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında, terörist başı Öcalan'a çağrıda bulunarak, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin sözleri kısa sürede büyük yankı bulurken, DEM Parti Eşgenel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısındaki açıklamasında söz konusu çağrıya yanıt verdi.

Hatimoğulları "AKP'nin dış politikası iflas etti. Kürt sorunun çözüm yolu bellidir. Ortadoğu ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan sayın Abdullah Öcalan'dır. Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın." ifadelerine yer verdi.

DEM Partili Hatimoğulları grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkanları şöyle:

"Halkların dilini konuşması, ana diliyle eğitim görmesi, Anayasa'da haklarının eşit bir biçimde tanımlanması bir ülkeyi bölmez. Dayanışmayı güçlendirir ve bizleri daha güçlü bir toplum hale getirir.

Üçüncü dünya savaşının konuşulduğu bir dünyada, hiçbir demir kubbe çözüm olmadı. Gelin gök kubbeyi barışla dolduralım. Barış çığlığını hep birlikte büyütelim.

Ortadoğu ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır. Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız.

Geçmiş deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz ki toplumsallaşamamış bir barış gerçek anlamda barışı sağlayamaz.

Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununu çözümünde pusula demokratik müzakeredir. Çözümü kimseden dilenmiyoruz.

Bizler boş hayale kapılmıyoruz. Biz barış, ekmek ve adalet mücadelemize devam ediyoruz. Bizim için her şey çok net. Kırk yılı aşkındır süren her türlü şiddet, çatışmaya rağmen Kürt halkı barış demekten geri durmadı.

Türkiye'nin batısına barışı yeteri kadar anlatamadık. Buradan Türkiye halklarına sesleniyorum bir Kürt'ün barışa sahip çıktığı kadar bütün Türkiye halkları olarak barışa sahip çıkmalıyız.

Bir tane baş kayyım gelmiş. Herkese hiza vermeye çalışıyor. Biz de bu kayyıma buradan soruyoruz. Sen kime adına konuşuyorsun? Saray adına konuşuyorsan saray başka diyor? Bahçeli adına diyorsan Bahçeli başka diyor?

Bakın bugün MHP Genel Başkanı "tecrit kaldırılsın, konuşsun" dedi. Tecrit 44 aydır devam ediyor. Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz.

Bırakın tecrit kalksın. Öcalan çıksın, konuşsun. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirilmeden acil bir şekilde bu konuda adım atılmalıdır. "