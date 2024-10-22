Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısının yankıları sürüyor: Mansur Yavaş da tartışmaya katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terörist başı Abdullah Öcalan için, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez" ifadelerini kullandı.