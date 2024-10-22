Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısının yankıları sürüyor: Mansur Yavaş da tartışmaya katıldı
Mansur Yavaş, Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a yönelik çağrısına "Millet de tarih de bunu affetmez" sözleri ile tepki gösterdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, terörist başı Abdullah Öcalan için, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez" ifadelerini kullandı.
Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 22, 2024
Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir.
Millet de tarih de bunu affetmez.