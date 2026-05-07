Bahçeli'nin Öcalan'a "barış koordinatörlüğü" önerisi kendi partisinde nasıl yankı uyandırdı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis grup toplantısında hem CHP'ye mutlak butlan ihtimali hem de çözüm süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar siyasette büyük yankı uyandırdı.

Abdullah Öcalan'a "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" verilmesini öneren Bahçeli, "mutlak butlan" davasını anmadan da CHP'nin "zedelenmemesi gerektiğini" söyledi.

CHP lideri Özgür Özel de Bahçeli'nin açıklamasına kayısız kalmadı.

Özel Bahçeli'nin sözlerini "kıymetli ve önemli" bulduğunu söyleyerek "Bir siyasi parti, diğer siyasi partiye yargı yoluyla usulsuzlüğe karşı çıkarak sadece centimenlik göstermez. Kendisinin de vücut bulduğu zemini de savunuyor olarak. Biz bir yıl tek başına CHP'yi değil, demokrasiyi savunuyoruz" dedi.

Ankara'da şimdi Bahçeli'nin açıklamalarının ne anlama geldiği ve etkilerinin neler olacağı tartışılıyor. Peki MHP'de bu iki konuda ne düşünülüyor? Bahçeli'nin açıklamaları kendi partisinde nasıl yankı uyandırdı?

MHP "mutlak butlan" hakkında ne düşünüyor?

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in MHP kulislerinden edindiği bilgiye göre partide mutlak butlan sürecinin fazla uzadığı ve gündemi gereksiz meşgul ettiği düşünülüyor.

MHP'lilere göre "mutlak butlan" davasında toplanması gereken deliller toplandı ve artık bu konuda bir karar çıkması gerekiyor ki toplumda "siyasetin yargıyı programladığı" algısı oluşmasın.

DW Türkçe'nin konuştuğu MHP'li yetkililer, "Bahçeli'nin mutlak butlan ile ilgili verdiği mesajlarda Türkiye'nin temel değerleri ve milli meselelerinin gündelik siyasi konular ve gelişmelerle karıştırılmaması gerektiğine dikkat çektiğini" söyledi.

Bahçeli'nin sözlerini "bazen bir tuğlayı çekmeye çalışırken temele de zarar verebilirsiniz" uyarısı olarak yorumlayan bir MHP'li yetkiliye göre liderleri bu sözüyle konuya dair hassasiyetini aktardı.

Bahçeli, grup konuşmasının ardından CHP'ye "mutlak butlan" ihtimali ile ilgili düşüncesinin sorulması üzerine şunları söylemişti:

"CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi bir kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz."

MHP güçlü muhalefeti neden istiyor?

MHP lideri aynı zamanda CHP'nin "ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve üzerine düşeceği tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun" demişti.

DW Türkçe'nin konuştuğu MHP'li yetkililere göre "güçlü bir ana muhalefet" Türkiye için çok kritik ve bu nedenle ana muhalefet olarak gördükleri CHP'nin kontrolden çıkmasının iktidara da zarar vereceği düşünülüyor.

MHP'liler "dengeyi kaybetmiş bir muhalefetin" ülke için de tehlikeli olacağını ifade ediyor.

MHP'lilere göre CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın üstünden çok fazla zaman geçti ve ayrıca "mutlak butlan" ilan edilmesi hukuki olarak tüm sistemleri olumsuz etkileyebilir ve olası bir kararın bütün hüküm ve sonuçları ortadan kaldıracak şekilde netice doğurması hukuk güvenliği açısından da bazı sorunları beraberinde getirebilir.

Bu arada CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin ceza davasının yeni duruşması dün yapıldı.

Savcı İBB itirafçısı Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesini isterken mahkeme bu talebi kabul etti ve duruşmayı erteledi.

Bu dava şu anda istinafta bulunan "mutlak butlan" davası ile aynı dava değil.

Ancak ceza davası olan ve aralarında tutuklu durumdaki Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davadan çıkacak kararın "butlan davasını" etkileyeceğine ilişkin yorumlar bulunuyor.

Bir süredir özellikle iktidara yakın basında ve çevrelerde de istinaftan "mutlak butlan" kararının çıkabileceği yönünde haberler ve açıklamalar gelmeye başlamıştı.

"Konu CHP'deki bazı kesimler tarafından gündemde tutuluyor"

Bahçeli'nin konuşmasından sonra MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da sosyal medya hesabından "mutlak butlan" davasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken yetkili hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Kurultayda , "delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı" iddiasıyla iptal davası açılmıştı..

Yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti.

Mahkemenin ret kararı istinaf… — Feti Yıldız (@YildizFeti) May 5, 2026

Genel olarak MHP'nin görüşü "mutlak butlan" davasının fazla uzatıldığı ve gündemi fazla meşgul ettiği yönünde. Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye göre CHP ile ilgili sızdırılan özel hayat görüntüleri ya da bu tür haberler de gündemi yanlış yönlendiriyor.

MHP'yi yetkililerin dikkat çektiği bir diğer husus bu konunun asıl CHP içindeki bazı kesimlerce sürekli gündemde tutulduğu yönünde.

"CHP içinde silahları hazır, şarjörleri dolu bir şekilde bekleyenler var" diyen bir yetkili, bu nedenle tartışmaların devam ettiğini, yoksa sadece iktidar yönüyle devam edecek olsaydı konunun bu kadar uzun sürmeyeceğine dikkat çekiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de grup konuşmasında isim vermeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerini kastederek şunları kaydetmişti:

"Saraydan medet umanlara, milletin ve delegenin vermediğini saraydan dilenenlere sesleniyorum: Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol ki bağrında güller yetişsin."

MHP yeni çözüm sürecine odaklanılmasını istiyor

MHP'ye göre aslında iktidarı ve muhalefetiyle "Terörsüz Türkiye" sürecine odaklanılmalı ve seçim sürecine girilmeden önemli adımlar atılmalı.

İktidarı bir süredir süreçte adımlar atmaya zorlayan MHP'ye göre seçim döneminde atılan adımlar seçime yönelik bir hamle gibi değerlendirileceği için yapılan şeylerin değeri azalabilir.

MHP'liler o nedenle sürece yönelik adımların seçimsiz dönemde atılmasının kamuoyunda "ilkeli davranıldığı" kanaati oluşturacağına dikkat çekiyor.

MHP'li yetkililer "Terörsüz Türkiye" sürecinin seçime endekslenebilecek bir konu olmadığını söyleyerek bunun nedeni olarak "neyin siyaseten faydalı olabileceğinin” analizinin yapılamıyor olmasına işaret ediyor.

Bu süreçte "bunu yaparsam şöyle bir siyasi sonuç doğurabilir" denilemediğini ve üzerine plan yapılamadığını söyleyen MHP'liler, siyaseten neyin fayda neyin zarar getirebileceğinin net olmadığını belirtiyor.

Bahçeli'nin ve MHP'nin bu süreçle ilgili hiçbir zaman siyasi hesap içinde olmadığı da hatırlatılıyor ve zamanın geçmesinin bedelinin "Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya itibariyle ağır olabileceği" vurgulanıyor.

Bu arada MHP'ye göre bu süreçte devlet kurumları arasındaki eşgüdüm de çok önemli ve devletin bir kararlılığı olduğu zaman o kararlılığın çerçevesinde herkesin üzerine düşeni doğru zamanda yapması gerekiyor.

PKK'nın silah bırakıp bırakmadığı meselesi

Bu arada iktidar partisi, PKK'nın süreçte söz verdiği gibi silahları tam anlamıyla bırakmadığını belirtirken TBMM'nin ortak raporunda da PKK'nın silah bırakmasının teyidi kritik eşik olarak tanımlanıyor.

MHP'li bazı yetkililere göre de PKK'nın silahlarını arzu edilen seviyede bırakmadığı doğru. Ancak Ortadoğu'nun içinde bulunduğu durumda böyle bir örgütten silah bırakmayı “tam ve eksiksiz şekilde” beklemek de çok realist bir bakış açısı olmayabilir.

Bu sürece "daha ilkesel boyutta" bakılması gerektiğini söyleyen MHP'liler, terör örgütünün faaliyetlerini bozma konusunda bir irade gösterdiğini, bazı adımlar attığını ve bedeller de ödediğini söyleyen MHP'liler, hep karşı tarafın adımlar atmasını beklemenin bu tür süreçlerin gerçekliğine ters bulduklarını belirtiyorlar.

Karşı tarafın "terörü bitirme cesaretini kaybetmemesi, şevkinin kırılmaması" gerektiğini düşünen MHP'ye göre bu nedenle Bahçeli'nin de daha önce belirttiği bazı "bebek adımların" iktidar tarafından atılması gerekiyor ve "en kötü iş; yarım bırakılan iş."

Bu arada bazı iktidar yetkililerinin süreçte "hızlı bile gidildiğine" yönelik yorumlarını göreceli bulan MHP'liler, hız tanımının herkese göre farklı olabileceğini, her şeyin bir anda bitmeyeceğinin kendilerinin de farkında olduğunu ancak Ortadoğu ile ilgili gelişmelerin bazı adımların artık atılmasını şart koştuğuna dikkat çekiyor.

Bahçeli dünkü grup konuşmasında Abdullah Öcalan için statü tanımlama çağrısında bulunarak, Cumhur İttifakı'nın yalnızca seçim dönemlerinde kurulan bir sandık birlikteliği olmadığını dile getirmişti.

Bahçeli, "Türkiye'nin terörle mücadelesinde kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı, aynı istikamete yürümeli, aynı tarihi sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır" demişti.