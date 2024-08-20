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Bahçeli'nin odasındaki saat 8 sene sonra geri döndü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ziyaret ettiği MHP lideri Bahçeli’nin odasında 17- 25 Aralık’ı gösteren saatin geri geldiği ortaya çıktı. AK Parti-MHP ittifakı öncesi 2016'ya kadar Bahçeli'nin odasında duran saat  daha sonra kaldırılmıştı. 24 Haziran 2024’de çekilen bir fotoğrafta olmayan saatin 2 Temmuz’dan itibaren yeniden odaya döndüğü iddia edildi.

Haber Merkezi
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Bahçeli'nin odasındaki saat 8 sene sonra geri döndü
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'da siyasi parti liderlerini ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'le görüşen Ali Koç, daha sonra MHP Genel Merkezi'ne geçerek MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.,

Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı. Ardından Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmenin ardından Bahçeli, Ali Koç’u uğurladı.

Odada dikkat çeken saat

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmenin fotoğrafları ise basınla paylaşıldı. İşte o fotoğraflarda dikkat çeken bir detay vardı

17-25 Aralık 2013'te düzenlenen operasyonların yıl dönümünü gösteren saat Bahçeli'nin odasındaydı.

Serbestiyet'in aktardığına göre söz konusu saatin AK Parti-MHP ittifakı öncesi 2016'ya kadar Bahçeli'nin odasında durduğu, daha sonra buradan kaldırıldığı iddia edildi. İddiaya göre 24 Haziran 2024’de çekilen bir fotoğrafta olmayan saat, 2 Temmuz’dan itibaren yeniden odaya döndü.

 

 

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