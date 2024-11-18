Bahçeli’nin videolu mesajlarında adres yerini buldu mu?

BESTİ KARALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısı günlerce tartışıldı. Bu çağrısı nedeniyle; Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı ile görüş ayrılığı yaşadığı yorumları yapıldı. Devlet Bahçeli’nin videolu mesajları tartışmaların dozunu artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise haftalar sonra çok net bir şekilde, “Devlet Bahçeli ile tam bir mutabakatımız var” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haftalar önce, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis’te DEM Parti grubunda konuşması, PKK'nın lağvedildiğini açıklaması ve ‘umut’ hakkından yararlanması teklifi, siyasetin gündemine oturdu. Haftalarca tartışıldı. AK Parti içinde Bahçeli’nin bu açıklamasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberinin olmadığı yorumları yapıldı. Bu konuda her ne kadar eski AK Partili milletvekilleri sosyal medya hesabından yorumlar yapsa da, mevcut yönetim ve milletvekillerinden kamuoyu önünde bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşana kadar AK Parti yönetimi ve milletvekilleri sustu.

‘Açıklama günler sonra geldi ama yeterli olmadı’

Bahçeli’nin 22 Ekim Salı günü yaptığı bu açıklamaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt 30 Ekim Çarşamba günü AK Parti Meclis grup toplantısında geldi. Bahçeli’nin açıklamalarına teşekkür ederek, bu çağrısıyla, elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyduğunu, tarihe istikamet çizdiğini söyledi. Erdoğan’dan günler sonra gelen bu konuşma tartışmaları sonlandırmadı.

‘Bahçeli’den videolu mesaj’

Bu tartışmalar devam ederken, MHP’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden Devlet Bahçeli’nin çeşitli anlarını içeren görüntüler verilerek, ‘Vakit tamamdır söz konusu vatandır’ başlığı altında yayınlanan videoda, kime nasıl bir mesaj verildi yorumları yapıldı. Bu tartışmalar arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüştü. Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin detaylarını cuma günü toplanan AK Parti MYK toplantısında paylaştı. Cumhurbaşkanı MYK üyelerine, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk, kayyum başta olmak üzere bütün meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık. Tam bir mutabakatımız var” dedi ve uyardı, "Devlet Bey’i üzecek açıklamalardan uzak durun.”