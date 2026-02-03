Bahçeli'nin "yuvasına dönmeli" çıkışı gündem oldu: MHP kurmaylarından Selahattin Demirtaş açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısını "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle tamamlaması gündem oldu.

"Bizler açısından yeni bir durum yok”

Gazeteci İsmail Saymaz da Bahçeli’nin bu çıkışını MHP’li yetkililere sordu.

Parti kaynaklarının açıklamasını aktaran Halktv.com.tr yazarı Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş’la ilgili bu süreçten sonra bir mahkeme kararı daha verildiğini ve onun da aşılabileceğini söylüyorlar. Çünkü yakın zamanda yeni bir mahkûmiyet kararı çıktı. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş’ın da yuvasına dönmesi gerektiğinin MHP açısından net olduğunu beyan ediyorlar.

Bu üç başlığın — Demirtaş, Öcalan ve Ahmet Türk — Türkiye’nin huzuru ve barış ortamı için gerekli olduğunu vurguluyorlar. MHP’li yetkililer, ‘Genel Başkanımız açısından yeni bir durum söz konusu değil. Bu taleplerin her biri daha önce ayrı ayrı dile getirilmişti, şimdi yeniden vurgulandı. Tüm bunlar, Türkiye’nin huzuru ve barış iklimi açısından bizim için önemlidir' diyor."