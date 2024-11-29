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Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı. Görevinden uzaklaştırılan Eş Başkan Ayvaz Hazır’ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun getirildi.

Haber Merkezi
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Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum atandı
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Van'ın Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır’a "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 3 yıl 11 ay hapis cezası verilmesinin ardından belediyeye kayyım atandı.

Hazır'ın yerine Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan kayyım atamasına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/196 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmamak ile birlikte terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alması ve Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/130 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan soruşturmasının devam etmesi nedeniyle, Ayvaz Hazır'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, Van Valiliğince Bahçesaray Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." denildi. 

 

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