Bahis operasyonu: Fedlan Kılıçaraslan ve Batuhan Karadeniz'e kırmızı bülten yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski futbolcu Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan'ın mal varlıklarına el konulduğu ve her iki isim için de kırmızı bülten çıkartıldığı açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fedlan Kılıçaslan hakkındaki açıklamaları şu şekilde, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;

Şüpheli Fedlan Kılıçaslan’ın (yurtdışında firari) internet siteleri aracılığıyla yasadışı bahis ve kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlaması, yasadışı bahis ve bahis sitelerinin reklamını vermek suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmesi, şeklinde tezahür eden 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları ile ilgili olarak şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartılmış, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır." denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Batuhan Karadeniz hakkındaki açıklamasında ise, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli Batuhan Karadeniz’in ( yurtdışında firari olduğu tespit edilen ) sosyal medya mecralarında yasadışı bahis ve kumarı özendirici, teşvik edici paylaşımlarda bulunması, yasadışı bahis sitesi reklamı yapması şeklinde tezahür eden 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları ile ilgili olarak şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkartılmış, taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır." ifadelerine yer verildi.