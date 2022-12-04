Bahis operasyonunda 37 gözaltı

Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik Türkiye genelindeki uygulamalarda, 37 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde, "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik ülke genelinde 10 bin 80 ekipteki 33 bin 993 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamalarda yasa dışı bahis oynatan bir iş yerindeki 52 kişi hakkında adli işlem, 71 kişi hakkında idari işlem uygulandı, 21 kişi gözaltına alındı, aranan 334 kişi yakalandı.

84 iş yeri ve derneğe idari işlem

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında ise 15 bin 308 iş yeri ve deniz araçları ile 415 dernek arandı. Bu uygulamalarda 16 kişi gözaltına alındı, aranan 289 kişi yakalandı. 80 kişi hakkında adli işlem, 388 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Umuma açık 84 iş yeri ve derneğe idari işlem uygulandı, 15 iş yeri de kapatıldı.

Uygulamalar kapsamında toplam 37 kişi gözaltına alınırken, aranan 623 kişi yakalandı. Adreslerde, 3 bilgisayar, 2 cep telefonu, 2 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 10 mermi, 15 kumar/oyun makinesi, 5 tombala makinesi, 23 gram eroin, 227 gram esrar, 3 gram bonzai, 618 kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar materyali ele geçirildi.