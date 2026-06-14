Bahis operasyonunda dev para hareketi: 36 şüpheliden 32’si tutuklandı
Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 32'si tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan teknik inceleme ve araştırmalarda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen hesaplarda yaklaşık 1 milyar liralık para hareketi tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda, haksız kazanç sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Tekirdağ'a getirildi.
1 milyar liralık para trafiği
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında tespit edilen yaklaşık 1 milyar liralık para trafiğine ilişkin incelemelerin sürdüğü, yasa dışı bahis ağına ilişkin yeni bağlantıların araştırıldığı öğrenildi.