Bahis soruşturması: Şeref Yazıcı’nın 500 milyon dolarlık kripto varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan Veysel Şahin’in yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis oynattığı ve bu platformlara teknik altyapı sağladığı iddialarına ilişkin MASAK tarafından rapor hazırlandı.

460 milyon Euro'luk kripto varlık donduruldu

Şahin’e ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına resen el konuldu.

Veysel Şahin'e ait 460 milyon avro değerindeki kripto varlıkları, hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu.

Bu gelişmeden üç gün sonra da Şahin’le irtibatlı olan Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu. Kripto hesabındaki 500 milyon dolara da el konularak iade işlemi başlatıldı.