Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi

Bahis ve şike soruşturması ile ilgili başlatılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan aralarında çok sayıda yönetici ve futbolcunun da bulunduğu 38 şüphelinin 37’si adliyeye sevk edildi. Yorumcu Ahmet Çakar’ın ise hastanedeki tedavisinin sürüyor.

Bahis soruşturmasında 37 kişi adliyeye sevk edildi
Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi. Yorumcu Ahmet Çakar’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirilirken, diğer 37 kişi önce sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında aralarında profesyonel futbolcu, yönetici ve kulüp başkanının bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. 38 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yurtdışında bulunduğu belirtilmişti.

Dört kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınanlar arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük, Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'dan Metehan Baltacı da yer aldı.

Ayrıca Konyasporlu vergi rekortmeni futbolcu Alassane Ndao da kendi maçına bahis oynadığı suçlamasıyla gözaltına alınan isimler arasında.  

Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu da operasyon kapsamında gözaltına alındı.

TFF 2’nci Başkan Vekili Fuat Göktaş, gerekli sevklerin yapılacağını belirtti.

Mert Hakan Yandaş hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

