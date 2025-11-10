Bahis soruşturması: Eyüpspor Başkanı dahil 8 isim tutuklandı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler hakkında başsavcılıktan karar çıktı.

17'si hakem 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler bu sabah önce adliyeye ardından savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin tutuklanması talep edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 18 şüphelinin müsabaka sonucunu etkileme suçu, bir şüphelinin ise halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan sevk edildiği ifade edildi.

Mahkemeye sevk edilen isimler arasında Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya da yer aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada 07/11/2025 tarihinde yapılan operasyonda

-Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

-Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı 1 takımın eski sahibi ile eski

dernek başkanı hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından,

-Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu 'nda yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiası bakımından,

12 şehirde arama yapıldı

Toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama-elkoyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmış olup, ele geçen şüphelilerden 19'u İstanbul Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinden sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir.

1 kişi yanıltıcı bilgi yaymakla suçlandı

Soruşturma dosyası kapsamında şüphelilerin ifadesi, yukarıda izah edildiği üzere toplam gelir ve giderleri ile bahis oyunlarında değerlendirilen paranın mukayese edilmesi, dijital verilerde ele geçen unsurların bir arada değerlendirilmesi sonucunda tüm hakemlerle birlikte aralarında bir futbol kulübü başkanının da bulunduğu 18 şüpheli 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu

iddiası bakımından, geri kalan bir şüpheli de sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen 1 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu 'nda yer alan

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiası bakımından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Fanatik Gazetesi Spor Müdürü Umut Eken'in X hesabına erişim engeli getirilmişti.

Ne oldu?

Gözaltına alınan hakemler

Gözaltına alınan hakemler arasında Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bulunuyor.