Bahis soruşturmasında kritik detay: Tutuklu hakemlerin milyonluk işlemleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bahis soruşturmasında tutuklanan hakemlerle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın Halk TV’deki yazısına göre, bazı hakemlerin yasal ve yasa dışı bahis sitelerinde milyonlarca liralık işlem yaptığı belirlendi.

Hakem Erkan Arslan, yasal bahis oynadığını kabul ederek, “Kendi maçıma bahis almadım” dedi. Ancak dosyada yer alan bilgilere göre Arslan’ın 2021-2025 yılları arasında 35 milyon 179 bin 61 TL’lik işlem hacmi bulunuyor. Bu dönemde yasal bahis sitelerinde 6380 işlem gerçekleştiren Arslan’ın 10 milyon 548 bin TL’lik bahis hacmi oluştu. Arslan’ın firmalara 6,5 milyon TL para çıkışı, 4 milyon TL para girişi yaptığı belirlendi. Mali profiliyle örtüşmeyen bankacılık hareketleri de dikkat çekti.

“Hiçbir şekilde kendi maçımda oynamadım”

Bir diğer hakem Yakup Yapıcı da “Hiçbir şekilde kendi maçımda oynamadım” savunmasını yaptı. Fakat kayıtlar, Yapıcı’nın 2021-2025 döneminde 8 milyon 501 bin TL’lik işlem hacmine ulaştığını gösteriyor. Yasal bahis sitelerinde 1125 işlemde 1,6 milyon TL’lik hacim gerçekleştirdiği, 1 milyon 22 bin TL para çıkışı ve 666 bin TL para girişi olduğu tespit edildi. Ayrıca Yapıcı’nın “Grandpashabet” adlı yasa dışı bahis sitesinde bir yıldır aktif olduğu ortaya çıktı.

50 milyon 267 bin TL’lik işlem hacmi

Hakem Nevzat Okat ise 10 yıldır görev yaptığını belirterek yalnızca yasal bahis oynadığını savundu: “Hakemlik hayatımız bitti. Biz bunu eğlence amaçlı yaptık, ama sonucunda ceza aldık. Ben öğretmenim, çok üzgünüm.”

Okat’ın avukatı Kamile Almaz, müvekkilinin profesyonel hakem olmadan önce bahis oynadığını, kayıplar nedeniyle evliliğinin sona erdiğini ve ihraç edilerek cezasını çektiğini açıkladı. Buna karşın dosyada Okat’ın 2021-2025 arasında 50 milyon 267 bin TL’lik işlem hacmi bulunduğu, yasal sitelerde 1,6 milyon TL’lik işlem yaptığı, cep telefonunda ise yasa dışı bahis sitelerine ait üyelik ve şifre bilgileri bulunduğu kaydedildi.

Verilen kararda hakemlerle ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

“Futbol Disiplin Kurulu talimatına aykırı olarak futbol müsabakaları üzerine bahis oynadıkları, futbolun dürüstlüğüne zarar verecek eylemlerde bulundukları, tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettikleri, kamu güvenini ve adalet görünümünü zedeledikleri, yasa dışı bahis sitelerine giriş yaptıkları ve müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulundukları tespit edilmiştir.”