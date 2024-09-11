Bakan açıkladı: Güney Kore Ankara-İstanbul YHT projesiyle ilgileniyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı vesilesiyle gerçekleştirdiği Güney Kore gezisinde mevkidaşıyla kara, deniz ve demiryolu taşımacılık projelerini, Sinop'a yapılması öngörülen ikinci nükleer santral ve Ukrayna'nın yeniden inşası için işbirliği konularını ele aldı.

Koreli mevkidaşıyla Ankara ile İstanbul arasında yapımı planlanan yüksek hızlı tren projesini ele aldıklarını ifade eden Uraloğlu, "Koreli mevkidaşımla süper hızlı treni konuştuk. Projemize büyük ilgi gösterdiler" dedi.

350 km hıza çıkabilecek

Ankara ile İstanbul arasında şu anda azami hızın 250 km olduğu yüksek hızlı trene ek olarak 350 km hıza kadar çıkılabilecek yeni bir hat yapılması konusunda çalışmalar yürütülüyor.

Uraloğlu, Ukrayna'nın yeniden inşası hakkında ise, "Orada halen devam eden bir savaş var. Onun hemen bitmesini gerçekten istiyoruz. Savaş sırasında bile bizim firmalarımız orada halen iş yapıyorlar. Ukrayna hükümetinin talebi üzerine firmalarımız yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Bu noktada da Kore ile iş birliği yapabiliriz diye düşünüyorum" dedi.