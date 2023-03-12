Bakan Akar: Birliklerimizi 04:30'dan itibaren seferber ettik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü'nde, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Bakan Akar'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Bütün birliklerimizin depremde seferber olduğunu söyledik ve süreç başladı. Havada, denizde, karada tüm ekiplerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Hava şartları bizim işlerimizi zorlaştırdı. İncirlik'ten Hatay'a hava şartları nedeniyle gelemedik, karayollarını kullanmak zorunda kaldık.

Mehmetçik'in geç çıkması doğru olmadığı gibi geri çağrılması asla ve asla söz konusu değil. Valiliklerle ve AFAD ile koordineli bir şekilde ilk andan bugüne kadar çalıştılar.

2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu.

1 ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak.

O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara, İstanbul, İzmir’e vardılar.