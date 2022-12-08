Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Artık ABD'den somut adımlar bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F16 satışını kısıtlayan maddelerin ABD savunma bütçesini içeren tasarıdan çıkarılması konusunda, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD'den somut adımlar bekliyoruz." dedi.

Dün ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) tasarısının son halinden, Temsilciler Meclisince Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler de çıkarılmıştı.

Konuyla ilgili sabah saatlerinde açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, "Elbette Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak rolünü sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.