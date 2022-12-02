Bakan Akar'dan müttefiklere: Teröristlere olan desteğinizi kesin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada müttefiklere seslenerek, "Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle iş birliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti." dedi.

Akar, "(Terörle mücadele) Ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yaptı, yapmaya devam edecek." ifadesini kullandı.