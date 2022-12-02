  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Bakan Akar'dan müttefiklere: Teröristlere olan desteğinizi kesin
Takip Et

Bakan Akar'dan müttefiklere: Teröristlere olan desteğinizi kesin

Bakan Akar, müttefiklere seslenerek, "Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle iş birliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada müttefiklere seslenerek, "Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle iş birliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti." dedi.

Akar, "(Terörle mücadele) Ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yaptı, yapmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

 