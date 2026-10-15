Bakan Akın Gürlek duyurdu: Sel felaketiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da etkili olan sağanağın ardından yaşanan olumsuzluklarla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gürlek, olası ihmal ve kusurların belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."