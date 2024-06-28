Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 6 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "KUYU-6" operasyonlarında 6 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 3 elebaşının da içerisinde olduğu 75 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalarda 6 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Mersin'de Yüsri Altın'ın (Firari),

İstanbul'da Taha Kutay Karasoy'un (Yurt Dışı Firar)

Antalya’da Sami Cerit’in (Firari)

Aydın’da Çetin Gül’ün,

Kahramanmaraş'ta Mehmet Aşçı’nın,

İzmir’de Ercan Çelik’in elebaşılığını yaptığı Organize Suç Örgütlerine yönelik "KUYU-6" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 3 elebaşının da içerisinde olduğu 75 şüpheli yakalandı."