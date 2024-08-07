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Bakan Ali Yerlikaya'dan deprem konutlarıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki yaraların hızla sarıldığını belirterek, "Bugüne kadar 76 bin hak sahibi için kura çekimi yapıldı. Muhtemelen bu ayın sonunda 24 bin konut daha hak sahiplerine kura ile dağıtılacak" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Ali Yerlikaya'dan deprem konutlarıyla ilgili açıklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda Konya'da düzenlenen Sivil Toplumla İstişare Toplantısı'na katıldı.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Sivil Toplumla İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Yerlikaya toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu ay sonunda 24 bin konutun hak sahiplerine kuraları yapılacak"

Asrın felaketinden sonra deprem bölgesinde hızla yaraların sarıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bugüne kadar 76 bin hak sahibi kuralarını çekti. Muhtemelen bu ay sonunda 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları yapılacak. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu yıl sonuna doğru 100 bin hak sahibi kurayla anahtarlarını almış olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız cansiparane hak sahiplerin konutlarını yapmakla ilgili gayretleri devam ediyor." diye konuştu.

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