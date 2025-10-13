Bakan Bak duyurdu: Burs ve kredi başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
Başvurular, e-Devlet üzerinden 17 Ekim'e kadar gerçekleştirilebilecek.
Bakan, paylaşımında, "Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz" dedi.
