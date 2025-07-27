Bakan Bak duyurdu: GSB yurtları yangından etkilenenlere hizmet verecek
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrenci yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlara hizmet vereceğini duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı.
Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.
GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir.— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 26, 2025
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