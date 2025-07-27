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Bakan Bak duyurdu: GSB yurtları yangından etkilenenlere hizmet verecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrenci yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlara hizmet vereceğini duyurdu.

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Bakan Bak duyurdu: GSB yurtları yangından etkilenenlere hizmet verecek
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı.

Bakan Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.

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