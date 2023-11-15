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Bakan Bak duyurdu: Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Bak duyurdu: Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
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"Yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği (10 GB) verilmesi" kararının ayrıntılarının belli olmasının ardından başvurular başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

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