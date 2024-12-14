Bakan Bak konuştu, tansiyon yükseldi! Muhalefet Meclis'i terk etti

TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçeleri görüşmeleri sürüyor.

Bütçe üzerine konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasına muhalefet vekillerinin tepkisiyle başladı. Konuşmasını bağırarak yapan Bak'a tepkiler arttı. AK Partili milletvekilleri de alkışlar ve "Bravo" diye bağırarak Bak'a destek verdi.

MHP'li Başkanvekili mikrofonu kapattı

Mikrofonu kapatan MHP'li TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Sayın Bakan bir dakikada, bir dakika ya sayın milletvekilleri... Sayın Bakan faaliyetleri anlatıyor" dedi. Fakat bu sırada AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışmalar arttı.

Adan: Kardeşim ya heyecanınıza hakim olun

CHP'li Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ı da uyaran Adan, "Sayın milletvekilleri susar mısınız? Sayın Veli Ağbaba bir dakikada kardeşim ya heyecanınıza hakim olun. Milletvekillerimize hepimiz saygı duyuyoruz, siz de Meclis divanımıza saygı duyun. Sayın Bakan daha anlaşılabilir olması için daha yavaş ifade ederseniz... Bazı milletvekillerimiz salonu terk ettiler. Dolayısıyla daha sakin daha huzurlu bir şekilde ifade ederseniz sevinirim. Değerli Ağbaba rica ediyorum sayın Bakanımızı dinleyin" diye konuştu.

Mecliste sesler yükseldi

Adan'ın uyarısına karşın gerginlik devam etti, bazı AK Partili ve CHP'li vekillerin yerlerinden kalkarak birbirlerine bağırdıkları görüldü

Osman Aşkın Bak da konuşmasına bağırarak devam etti. Bak'ın konuşmasının gergin sürmesiyle birlikte CHP Grup Başkanvekili Başarır, Başkanlık Divanı'nın önüne geldi.

Muhalet, Meclis'i terk etti

Muhalefet milletvekilleri ve AK Partililerin yerinden kalkarak tartıştıkları ve itiş kakış yaşandığı görüldü. Gerginliğin ardından Bak'a tepki gösteren CHP, İYİ Parti, Saadet-Gelecek Grubu ve DEM Parti milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nu terk etti.