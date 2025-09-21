  1. Ekonomim
Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS birinci reaktörü yüzde 90'ların üzerinde tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santralinde bu yıl içinde deneme üretimi hedeflenen birinci reaktörde yüzde 90’ın üzerinde tamamlanma oranına ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS birinci reaktörü yüzde 90’ların üzerinde tamamlandı
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji odaklı festivallerinden biri olan TEKNOFEST 2025’e katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, festival kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı standında düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar burada gençlerle sohbetinde Akkuyu Nükleer Güç Santraline değinerek, “Türkiye dünyadaki birçok ülke gelişmiş ülkede olduğu gibi mutlak suretle nükleer sahip olmak zorunda. Kesintili kaynakların yanına mutlaka temiz, kesintisiz baz yük dediğimiz nükleer gibi çok önemli bir gücü koymak zorundayız. Şimdi ilk reaktörlerimiz Akkuyu'da yükseliyor. Birinci reaktörde yüzde 90’ların üzerinde tamamlanmaya erişmiştir durumdayız” dedi.

Gençlere, Türkiye’nin enerji ve madencilik alanındaki hedeflerini anlatan Bakan Bayraktar, gençleri teknoloji yoğun alanlarda çalışmaya davet ederek, her konuda destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Bakan Bayraktar: Akkuyu NGS birinci reaktörü yüzde 90’ların üzerinde tamamlandı - Resim : 1

Gençlerin katıldığı nükleer teknolojiler yarışması daha da büyütülecek

TEKNOFETST kapsamında 2024 festivalinden itibaren nükleer enerjiyi ön plana aldıklarını ve Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması açtıklarını anımsatan Bakan Bayraktar, 2025 yarışmasında ilk dörde giren projeleri dinlediğini, yarışmanın Türkiye’nin nükleer geleceğine katkı vereceğini vurgulayarak, gelecek yıllarda daha kapsamlı bir yarışma açacaklarını duyurdu.

Gençlerle sohbetinde Dünyanın elektrik ihtiyacının hızla arttığını belirten Enerji Bakanı Bayraktar, bu talebin karşılanmasında temiz enerji üretimi ve ülke faydası için de yerli kaynakların kullanılmasının önem taşıdığını anlattı. Bayraktar, “Enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Mutlaka yenilenebilir enerjiyi yani kendi temiz kaynaklarımızı rüzgâr, güneş, off shore rüzgâr, jeotermal, biyokütle bu yakıtlardan elektrik üretme konusunda en üst düzeyde olmamız lazım” dedi.

Bakan Bayraktar, madencilik alanında da ana hedefin, çıkarılan madeni nihai ürüne dönüştürmek, daha yüksek katma değerli üretim olduğunu belirtti.

