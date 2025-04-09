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Bakan Bayraktar: Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe zam konusuna ilişkin soruya "Elektrik fiyatlarına yeni bir zam planlanmıyor, devlet faturaların yarısını karşılamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar: Elektriğe yeni zamma yönelik planımız yok
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Elektriğe yeni zam planımız yok. Devlet faturaların yarısını karşılamaya devam ediyor" dedi.

Bayraktar açıklamalarına şöyle devam etti:

"Türkiye'de elektrik fiyatlarına zam yapılmayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada elektriğe zam yapma planlarının olmadığını söyledi. Bayraktar ayrıca devletin elektrik faturalarının yarısını karşılamaya devam ettiğini belirtti."

Elektrik tarifeleri değişmişti

Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artışa gidilmişti.

Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 lira olarak belirlendi.

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