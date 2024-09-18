Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile görüştü

Bayraktar, Gastech 2024 enerji forumu kapsamında bulunduğu ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu çerçevede Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile de bir araya gelen Bayraktar, mevkidaşı ile başta petrol ve doğal gaz araması olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanlarını değerlendirdi.