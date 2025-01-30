Bakan Bayraktar: Slovak heyetiyle işbirliklerini değerlendirdik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, konuk Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakov ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldiklerini ifade etti.

"İşbirliklerini değerlendirdik"

Slovak tarafıyla geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz tedariğinin durması sonucu yaşanan krizi ele aldıklarını anımsatan Bayraktar, "Bugünkü görüşmemizde, Slovakya'nın başta doğal gaz olmak üzere enerji arz güvenliğini sağlama noktasında Türkiye'nin yapabileceği katkıyı ve bu doğrultuda geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik." dedi.