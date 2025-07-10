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Bakan Bayraktar, TES-İŞ ve MADEN-İŞ ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TES-İŞ ve MADEN-İŞ sendikalarının yöneticileri ile görüştü.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar, TES-İŞ ve MADEN-İŞ ile görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, sendika temsilcilerini Bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.

Görüşmede, Soma Termik Santrali ile bölgede faaliyet gösteren kömür işletmeleri özelinde üretim faaliyetlerinin devamı, sahadaki enerji ve maden emekçilerinin istihdam güvenliği ve yerli kömür üreticilerinin desteklenmesinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını aktaran Bayraktar, çeşitli çözüm önerilerinin karşılıklı istişareyle detaylı şekilde ele alındığını kaydetti.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefimiz doğrultusunda, yerli kaynaklarımızın iş sağlığı ve güvenliğini dikkate alarak en verimli şekilde kullanılması her zamanki gibi birinci önceliğimizdir. Bu çerçevede sektörde çalışan emekçilerimizin görüş ve katkılarını büyük bir dikkatle dinliyor, üretimden istihdama tüm süreçlerde istişareye özen gösteriyoruz."

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