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Bakan Bayraktar teyzesini son yolculuğuna uğurladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 83 yaşındaki teyzesi Hatice Yıldız'ın son yolculuğuna uğurladı.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar teyzesini son yolculuğuna uğurladı
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Kırıkhan ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Hatice Yıldız, yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle vefat etti. Bakan Bayraktar'ın teyzesi için Kırıkhan Mezarlık Kompleksinde cenaze namazı kılındı.

Bakan Bayraktar'ın teyzesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazına; Bakan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Kırıkhan Mezarlık Kompleksinde son yolculuğuna uğurlandı.

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