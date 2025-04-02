Bakan Bayraktar: Yerli ve milli kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Bakan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrasında başlatılan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi.

"Yerli ve milli kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Bayraktar, "Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları ancak toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır. Ülkemizi ekonomik anlamda zora sokmaya çalışıp, hedef gösterenlere yine milletimiz en güzel cevabı verecektir. Biz yerli ve milli kurumlarımızın, başta üretim, istihdam ve yatırımları olmak üzere bütün doğru adımlarında yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.