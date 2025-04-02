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Bakan Bayraktar: Yerli ve milli kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerli ve milli kurumlarımızın üretim, istihdam ve yatırımlar dahil olmak üzere attığı her doğru adımda yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar: Yerli ve milli kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
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Bakan Bayraktar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrasında başlatılan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi.

"Yerli ve milli kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Bayraktar, "Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları ancak toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır. Ülkemizi ekonomik anlamda zora sokmaya çalışıp, hedef gösterenlere yine milletimiz en güzel cevabı verecektir. Biz yerli ve milli kurumlarımızın, başta üretim, istihdam ve yatırımları olmak üzere bütün doğru adımlarında yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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